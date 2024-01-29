الحكومة الألمانية تعارض دعوات إعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة

نأت الحكومة الألمانية بنفسها عن الدعوات إلى إعادة الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين، إن التفكير في طرد الفلسطينيين من القطاع "غير مقبول تماما"، مشيرا إلى أن مثل هذه الأفكار "تسهم خلال الصراع الحالي في تفاقم الوضع وتخالف القانون الدولي بشكل واضح تماما".

كان وزراء إسرائيليون من حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو "الليكود" شاركوا في مؤتمر مؤيد للمستوطنين في القدس أمس الأحد، وجرى الحديث في هذا المؤتمر عن عودة مستوطنين إسرائيليين إلى القطاع الواقع على ساحل البحر المتوسط.

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "من يعتقد أن من الممكن تحقيق الأمن لإسرائيل عن طريق أوهام الطرد، فإنه مخطئ على نحو واضح تماما"، وشدد المتحدث على الحاجة إلى التوصل إلى حل دائم للصراع يتضمن الفلسطينيين.