القومي للتغذية: تكرار تسخين الخبز يسبب السرطان

قال سيد حماد، الأستاذ في المعهد القومي للتغذية، إن التخزين في "الفريزر" بالتجميد من أفضل وسائل الحفظ والتخزين، إلا أن مدة الحفظ تختلف من منتج لآخر، حيث تختلف مدة حفظ اللحوم عن الخضروات، من حيث طريقة التخزين ودرجات الحرارة.

وأوضح "حماد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الميكروبات في الخبز لا يأتي فقط من طريقة التخزين، لكنها تأتي أيضًا من خلال التداول والملامسة بالأيدي.

وأضاف الأستاذ في المعهد القومي للتغذية، أن حفظ الخبز في الفريزر يجب أن لا يزيد عن شهر وبشروط من خلال الوصول لدرجة تجميد جيدة، في أكياس منفصلة لمرة واحدة.

وأشار إلى أن الأغذية الطازجة أفضل من المجمدة، مؤكدًا أن تكرار تسخين الخبز بشكل يومي على النار مباشرة قد يسبب السرطان، لأنه يخرج منه مواد كيميائية تؤثر على المكونات الغذائية للعيش.