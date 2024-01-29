دول الاتحاد الأوروبي تتبنى قواعد لتقليص الغازات المفلورة الضارة

تبنت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، قاعدتين لتقليص الغازات المفلورة الصناعية، وغيرها من المواد التي تتسبب في الاحتباس الحراري وتآكل طبقة الأوزون.

وتستخدم الغازات المفلورة في بعض الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات وأنظمة تكييف الهواء.

وكان البرلمان الأوروبي قد قرر قبل أسبوعين التخلص التدريجي من الغازات المفلورة بحلول عام 2050. كما قرر حظر بيع أي منتجات تحتوي على هذه الغازات.

وكان مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد قد اتفقوا على القواعد الأكثر صرامة لاحتواء الغازات المفلورة في أكتوبر الماضي. وفي أعقاب تبني القواعد اليوم الاثنين، يجب أن تتم الموافقة عليها بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكي تصبح سارية المفعول.

وقال عضو البرلمان الأوروبي بيتر ليزي إن "القواعد الجديدة بالنسبة للمفاتيح الكهربائية والثلاجات والمضخات الحرارية ستوفر الآن 40 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030".

وتعادل هذه الكمية انبعاثات ايرلندا أو السويد أو البرتغال، أو حوالي 20 مليون سيارة.