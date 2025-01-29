أبلغت البعثة التي تدير السفارة الأمريكية في العاصمة عمان نحو 11 منظمة مدنية نشطة تعمل على برامج ممولة من الخارجية الأمريكية، أن عليها تجميد كل الفعاليات والنشاطات وورش التدريب المقررة سابقًا، التزامًا بقرار وقف برامج الدعم والتمويل للعمل المدني لمدة 3 أشهر.

وبحسب ما نشرته وكالة «عمّون»، بحثت المنظمات والمؤسسات المدنية الأردنية المتضررة عن صيغة تكفل لها الاستمرار بالبرامج التي كانت قائمة ومقررة سابقا.

لكن الجواب الرسمي من السفارة الأمريكية كان أن ذلك «غير مُتاح»، وأن القرار إداري، حيث تم تجميد كل المخصصات المالية التابعة لصناديق أمريكية تُديرها وزارة الخارجية وفي كل دول العالم.

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية مؤقتا لمدة 90 يوما، لحين إجراء مراجعات لتحديد مدى توافقها مع أهداف سياساته.

وأعلن ترامب أنه «لن يتم صرف أي مساعدات خارجية أمريكية بشكل لا يتماشى تماما مع السياسة الخارجية لرئيس الولايات المتحدة».

وفي مصر، أُبلغ الطلاب المستفيدون من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية السبت الماضي، بصدور قرار بتعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يوما.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات في مصر اجتماعا طارئا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، لبحث حل مشكلة الطلاب المستفيدين من المنح الأمريكية.

وناقش الاجتماع مشكلة الطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وموقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة 877 طالبًا على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، و200 طالب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه حرصا على مستقبل الطلاب، سوف تلتزم كل جامعة بكل المخصصات والمصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لطلاب المنح حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني.