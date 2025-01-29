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يواصل عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين العودة لمدينة غزة والشمال سيرا على الأقدام وبالسيارات.

وتمنع قوات الاحتلال تمهيد الطريق أمام النازحين أو السماح للعربات التي تجرها الحمير بمساعدة كبار السن والأطفال ما يؤجل عودة أعداد كبيرة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في المقابل، استمرت قوات الاحتلال في خرق وقف إطلاق النار من خلال إطلاق النار على جنوبي مدينة غزة أكثر من مرة والاستمرار بإطلاق النار في مدينة رفح ومواصلة عمليات هدم المنازل فيها.

وأعلن الهلال الأحمر أن قناص إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف تابعة له أثناء تأديتها مهمة عاجلة في تل السلطان غربي رفح.

كما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي أرضًا قرب السياج الفاصل في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أنه وصل مشافي قطاع غزة 48 شهيدا منهم 37 شهيدا تم انتشالهم و11 شهيدا جدد ضمنهم متأثرين بجراحهم ونتيجة خروقات إسرائيلية، إضافة إلى 80 إصابة خلال 48 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47354 شهيدا و111563 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

وفي ذات السياق، دخلت أول كمية من غاز الطهي لمحافظتي غزة والشمال، لأول مرة منذ بداية حرب الإبادة التي شنها الاحتلال على الشعب في قطاع غزة. ودخلت شاحنتين غاز لمدينة غزة بحمولة تتجاوز 40 طنا. وستوزع وزارة الاقتصاد الكمية بذات الآلية المتبعة جنوب ووسط القطاع.