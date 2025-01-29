التعليم: عقد تدريب لمعلمي الصف الأول الإعدادي على المناهج المطورة

تعقد وزارة التربية والتعليم تدريبا لمعلمين الصف الأول الإعدادي على المناهج المطورة في المواد الأساسية وهي (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية).

وقالت الوزارة، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية، إنه سيتم عقد التدريب لشرح فلسفة المناهج المطورة للصف الأول الاعدادي وعرض طرق تدريس هذه المناهج وأساليب تقييمها، ويبدأ التدريب من اليوم وحتى 6 فبراير عبر الفيديوكونفرانس.

يذكر أن المديريات التعليمية بدأت إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، وأعلنت المديريات النتائج عبر مواقعها الرسمية وفي المدارس في صورة درجات.

وأكدت المديريات التعليمية ضرورة إعلان نتيجة الطلاب بالمدارس مجانا دون الحصول علي أي مقابل مادي، موضحة أن كل مدرسة ستعلن المدة المقررة لتقديم طلبات التظلمات علي نتيجة الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أنه لا يتم إعادة تصحيح كراسات الإجابة مرة أخرى ولكن جمع درجات والتأكد من تصحيح جميع الأسئلة.