إصابة أليو ديانج مع الخلود

تعرض أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي المُعار لصفوف الخلود السعودي للإصابة، خلال مشاركته في تدريبات فريقه الحالي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن المالي أليو ديانج لم يشارك في تدريبات الفريق مساء أمس الثلاثاء، وذلك على إثر تعرضه لإصابة عضلية.

وأشار التقرير إلى أن الإصابة التي تعرض لها ديانج كانت خلال مشاركته في مباراة فريقه الخلود أمام الرائد، مطلع الأسبوع الجاري، وهو ما أسفر عن عدم مشاركته في مران يوم الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة أن عدم مشاركة لاعب خط الوسط، أليو ديانج في مران فريق الخلود يزيد الشكوك حول إمكانية قدرته على المشاركة في مواجهة الاتحاد يوم السبت القادم.

وأتمت الصحيفة: "في حال تأكد عدم لحاق أليو ديانج بمباراة اتحاد جدة، فإن ذلك سيشكل ضربة كبيرة للفريق، خصوصًا في ظل إصابة جاكسون موليكا، مهاجم الفريق أيضًا".

إلى ذلك، رفع نور الدين زكري، المدير الفني للخلود درجة التحضيرات بتدريبات مكثفة على فترتين صباحية ومسائية في ملعب النادي، تأهبًا لمواجهة اتحاد جدة ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.