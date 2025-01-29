إصابة 7 أشخاص في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

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أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الأربعاء، بإصابة 7 أشخاص جراء قصف طائرة بدون طيار إسرائيلية على بلدة مجدل سلم بالقرب من مرجعيون بجنوب لبنان.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة اللبنانية في بيان نقلته الوكالة أن 36 شخصاً أصيبوا جراء الهجمات الإسرائيلية الثلاثاء.

وفي وقت لاحق الأربعاء، قالت الوكالة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أصابت شخصين بالرصاص أثناء محاولتهما التقدم في بلدة مارون الراس، كما اعتقلت أربعة لبنانيين كانوا يتفقدون منزلهم عند أطراف البلدة.

واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلية أيضاً سيارة تابعة للإسعاف في البلدة كانت تحاول نقل الجرحى، كما أطلقت النار على الأهالي المتجمعين عند مدخل البلدة.