محافظ المنيا: مستمرون في افتتاح أسواق اليوم الواحد بالمراكز

قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن المحافظة تواصل افتتاح فروع أسواق اليوم الواحد بالمراكز بتخفيضات تصل إلى 30%، تلبيه لرغبة المواطنين وفي في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وذكر المحافظ أنه تم افتتاح سوق اليوم الواحد في أبو قرقاص، وجار الاستعدادات لافتتاح سوق في مركز ملوي.



وافتتح المحافظ سوق اليوم الواحد بمنطقة حديقة الربيع بحي غرب مدينة أبوقرقاص، استكمالا لسلسلة افتتاحات أسواق اليوم الواحد في مراكز المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة وجودة عالية، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد أن هذه الأسواق تُقام في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا، مع تحقيق تخفيضات تصل إلى أكثر من 30%، موضحا أن هذه المنافذ تسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وضبط الأسعار، بالإضافة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية.

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين، استمع إلى مطالبهم ووجه بحلها على الفور، مع تقديم الدعم للحالات الإنسانية، تأكيدًا على دور المحافظة في توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

رافق المحافظ في الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.