وصول سفينة المساعدات الإنسانية التركية الأولى لإغاثة أهل غزة إلى ميناء العريش

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أفادت وكالة «الأناضول»، للأنباء، بوصول سفينة المساعدات الإنسانية التركية الأولى «البحر المتوسط» المخصصة لأهالي قطاع غزة، صباح الأربعاء، إلى ميناء العريش.

وقالت في خبر عاجل لها، إن السفينة ستتبعها ثانية الأحد، عقب استئناف جهود أنقرة الإغاثية لغزة.

ونقلت عن سفارة أنقرة لدى القاهرة، قولها إن «تركيا تستأنف أنشطتها في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عقب وقف إطلاق النار».

#عاجل | وصول سفينة المساعدات الإنسانية التركية الأولى "البحر المتوسط" إلى ميناء العريش المصري وستتبعها ثانية الأحد عقب استئناف جهود أنقرة الإغاثية لغزة (بيان لسفارة أنقرة بالقاهرة) pic.twitter.com/ZsyoyMWLhQ — Anadolu العربية (@aa_arabic) January 29, 2025

وأمس الثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، انطلاق سفينة الخير الـ14 التي تحمل مساعدات كبيرة لإغاثة الفلسطينيين المنكوبين في قطاع غزة.

وقال السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شن: «أبحرت من مدينة مرسين (سفينة الخير) التي أعددناها لمداواة جراح إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الضحايا والمضطهدين في غزة، وتلبية احتياجاتهم من المأوى المؤقت».

وأوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن السفينة تحمل 10 آلاف و460 خيمة، و14 ألفًا و350 بطانية، و20 كابينة حمام/دش، و300 مولد كهربائي.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم 178 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة.