أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن قائمة الأهداف المرشحة، لجائزة أفضل هدف، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة، هدف السلوفيني جراديشار لاعب الأهلي الجديد، والذي سجل هدفًا في تعادل الأهلي مع بيراميدز.

كماضمت القائمة هدف ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك، الذي سجله في شباك الجونة، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض برباعية لهدف.

وهدف شكري نجيب لاعب الاتحاد السكندري، بهدفه في شباك الإسماعيلي، أما اللاعب الرابع في القائمة فهو صامويل أمادي، نجم نادي سموحة والذي سجل هدفًا رائعًا، في فوز فريقه على زد، بثنائية مقابل هدف.