القتال في الكونغو يعرض مختبرا يحتوي على فيروس الإيبولا للخطر

حذر الصليب الأحمر من "عواقب لا يمكن تصورها" إذا لم يتم حماية مختبر طبي حيوي في مدينة جوما المضطربة في شرق الكونغو الديمقراطية.



وحذرت المنظمة اليوم الثلاثاء في جنيف من أن عينات من فيروس الإيبولا شديد الخطورة مخزنة هناك.

وقال باتريك يوسف، المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في إفريقيا، إن المختبر الذي تديره المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية مهدد بانقطاع التيار الكهربائي.

ويقع المختبر بالقرب من مكتب الصليب الأحمر في مدينة جوما. وقال يوسف إنه من الضروري أن لا يتسرب الفيروس من المختبر.

يشار إلى أن الإيبولا هو مرض معد ومهدد للحياة. ينتقل الفيروس من خلال الاتصال الجسدي والتعامل مع سوائل الجسم.

وشهدت الكونغو ودول أخرى في وسط وشرق إفريقيا تفشيا متكررا لهذا المرض. في الفترة 2014-2015، وتوفي أكثر من 11 ألف شخص في تفشي المرض في غرب إفريقيا. وفقا لمعهد روبرت كوخ في ألمانيا، يمكن أن تصل معدلات الوفيات إلى 90% إذا لم يتم علاج المصابين على الفور.

وتدور معارك بين المتمردين والجيش في مدينة جوما، وقد تم تهجير مئات الآلاف من السكان . وتحذر منظمة الصحة العالمية من تفشي الكوليرا بسبب عدم تمكن الناس من الحصول على مياه شرب نظيفة وغياب الصرف الصحي المناسب.