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أعداد جريدة الشروق
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حزب مصر أكتوبر: تصريحات الرئيس السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين أكدت موقف مصر الثابت

علي كمال
نشر في: الأربعاء 29 يناير 2025 - 11:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 يناير 2025 - 11:49 م

أشاد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، والتي أكد خلالها الموقف المصري الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف «حلمي»، في بيان له اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي، بشأن التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ووصفه بأنه: «ظلم لا يمكن أن نشارك فيه» تأكيد على الموقف الثابت والراسخ للدولة المصرية، تجاه القضية الفلسطينية، وأنها لن تتدخر جهدًا في الدفاع والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في تحديد مصيره والحفاظ على أرض ومقدراته.

وأوضح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشئون التنظيم والإدارة، أن تصريحات الرئيس السيسي، حملت دلالات واضحة وصريحة توضح أن الدولة المصرية ملتزمة بدعمها للشعب الفلسطيني في قضيته العادلة.

وأكد «حلمي» أن جميع القوى السياسية جنبًا إلى جنب مع الشعب المصري وجميعهم خلف القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ على الأمن القومي المصري، مضيفًا أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنه ولا التهاون فيه.

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