الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون يزور السعودية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، في مكتبه بالرياض اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

واكتفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بالقول" جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية في حضور سفيرة الرياض لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق للرئيس الأمريكي الأسبق."

ويأتي استقبال ولي العهد السعودي لكلينتون بعد أيام من اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمير محمد بن سلمان، تناولا خلاله الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، حسبما أفاد البيت الأبيض.