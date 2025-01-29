قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا في القدس الشرقية

ذكرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، أنها اعتقلت 12 فلسطينيا في القدس الشرقية، الذين كانوا يحتفلون بالإفراج عن السجناء، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة، إنها اعتقلت الرجال في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد أن أظهرت مقاطع فيديو، تم التقاطها في وقت سابق من الأسبوع، الرجال وهم يحتفلون بالإفراج عن السجناء من خلال التلويح بأعلام حماس وإطلاق النار في الهواء.

وأضاف الشاباك وشرطة الاحتلال، أن الفلسطينيين الذين احتفلوا بإطلاق سراح السجناء انتهكوا الحظر الذي فرضته إسرائيل عن "التعبير عن الفرح" و"التعاطف مع حماس" منذ سريان وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن عملية تفتيش كشفت عن أعلام لحماس وملصقات وألعاب نارية ومسدس بي.بي وأموال نقدية.