حقيقة مشاركة طاهر وداري مع الأهلي أمام مودرن سبورت

كشف أحمد شوبير، مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي موقف طاهر محمد طاهر وأشرف داري، ثنائي الفريق الأول بالنادي الأهلي من المشاركة في مباراة مودرن سبورت القادمة.

ويواجه النادي الأهلي فريق مودرن سبورت في السابعة مساء يوم الأحد القادم، على استاد السلام، لحساب منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه على قناة الأهلي: "طاهر محمد طاهر وأشرف داري لن يتواجدا في مباراة مودرن سبورت ولكن اقترب جدًا موعد عودتهما للمشاركة في المباريات من جديد".

وأضاف: "إصابة ياسر إبراهيم عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية بشكل مبدئي، وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسي بعد يومين، ولكن أقل فترة سيبتعد فيها عن الملاعب هي 4 أسابيع".

وأتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: "أيضًا المهاجم الشاب سمير محمد لديه إصابة في العضلة الخلفية، وسيبتعد عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهر أيضًا".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الزمالك، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل مودرن سبورت المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط.