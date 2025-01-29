الرئيس السيسي: لا حل للأزمة بإخراج الشعب الفلسطيني من مكانه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرأي العام العربي والمصري والعالمي يرى أن هناك ظلمًا تاريخيًا وقع على الشعب الفلسطيني، خلال الـ70 عاما الماضية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، مساء الأربعاء، أن الرأي العام العالمي يرى أن حل الأزمة ليس بإخراج الشعب الفلسطيني من مكانه، وإنما بحل الدولتين؛ لتعيشان جنبًا إلى جنب وتحقيق الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار إلى مشاهد عودة الفلسطينيين على مدار اليومين الماضي إلى شمال قطاع غزة، بعد تدمير استمر لأكثر من 14 شهرًا.

وواصل: «الآلاف كانوا راجعين على ركام وما تم تحطيمه على مدار 14 شهرًا، وإحنا في مصر حذرنا منذ بداية الأزمة من جعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة لتهجير الفلسطينيين».

ولفت إلى أنه نوه منذ بداية الأزمة أن الأحداث في غزة ليست ناجمة عن عمل أو عنف متبادل بين الطرفين، ولكنها ترجع إلى فقدان الأمل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.