هيئة مراجعة مالية: التهديدات السيبرانية تجاه الحكومة البريطانية أصبحت خطيرة وتتقدم سريعا

خلص تقرير جديد لهيئة مراجعة للإنفاق الحكومي أن التهديدات السيبرانية نحو الحكومة البريطانية أصبحت" خطيرة وتتقدم سريعا"، كما أن مستويات مقاومة التهديدات " أقل " مما تعتقده الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه تم إعلام المسؤولين أن تقرير مكتب المراجعة الوطني الذي صدر اليوم الأربعاء يجب أن يكون بمثابة " نداء يقظة"، ويدفعهم " لمواجهة التحدي الأكثر خطورة".

ومن بين المخاوف التي قيل للمسؤولين أنه يجب التعامل معها في حال رغبوا " اللحاق بالتهديد السيبراني الحاد" نقص المهارات السيبرانية في صفوف الحكومة والمخاطر التي تمثلها أنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة .

وخلص التقرير إلى أن " التهديد السيبراني للحكومة خطير ويتقدم سريعا"، كما أنه على الرغم من أن الحكومة بدأت في تطبيق استراتيجية سيبرانية" فإن التقدم بطيء كما من المرجح تكرار الحوادث المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ذات التأثير الكبير على الحكومة والخدمات العامة".