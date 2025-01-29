تراجع التذبذب في الليرة التركية إلى أقل مستوياته منذ 10 شهور

تراجع التذبذب المتوقع لسعر العملة التركية على المدى القصير إلى أقل مستوياته منذ 10 شهور في ظل تبني صناع السياسة النقدية التركية لما تسمى باستراتيجية القيمة الحقيقية لليرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مؤشر قياس التذبذب في سعر العملة التركية خلال 3 أشهر تراجع إلى أقل مستوياته منذ 19 مارس الماضي أمس، لكنه ظل في نفس المستويات اليوم الأربعاء.

وجرى تداول الليرة صباح اليوم بسعر 7554ر35 ليرة لكل دولار بانخفاض نسبته 1ر0% عن سعر أمس.

ويأتي ذلك في حين تتبنى القيادة الاقتصادية التركية سياسة القيمة الحقيقية للعملة، والتي تقل فيها قيمة الليرة بأقل من معدل التضخم، لدعم جهودها من أجل الحد من معدل التضخم. وتستهدف القيادة الاقتصادية تقليل الضغوط الناجمة عن ضعف العملة على أسعار المستهلك في تركيا.

وساهمت هذه الاستراتيجية في تعزيز استقرار الليرة ضد التقلبات الحادة وبخاصة في الأوقات التي عانت فيها العملات الناشئة ضغوطا قوية بسبب تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على كافة واردات بلاده.