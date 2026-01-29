سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- حراك مكوكي للرئيس أحمد الشرع شمل عواصم القرار وتوّج بحضور أممي تاريخي في نيويورك وأول قمة رسمية بالبيت الأبيض وصولا إلى إعلان "سوريا الموحدة" من موسكو

- إرساء قواعد قانونية بدستور مؤقت وانتخابات تشريعية بالتوازي مع إنجاز أكبر بدمج القوى العسكرية في شرق الفرات واستعادة السيادة على حقول النفط والغاز

- اتفاقيات طاقة كبرى أنهت أزمة انقطاعات الكهرباء بالتزامن مع استعادة المنشآت الحيوية وتصدير أول شحنة نفط لتحويل القطاع من عبء إلى رافد للموازنة

- خطوات جريئة شملت زيادة الرواتب 200 بالمئة وإطلاق عملة وطنية جديدة مع حذف صفرين لتعزيز الاستقرار النقدي وفك الارتباط باقتصاديات الحرب

- إصلاح مؤسساتي تضمن تعيين مفتٍ عام لترسيخ الوسطية وتشكيل المجلس الأعلى للتعليم من أجل توحيد المناهج الدراسية ضمانا لوحدة الهوية السورية بأرجاء البلاد



بخطوات رسمت ملامح "العهد الجديد"، أكمل الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، عامه الأول في قيادة الدولة، محولا التحديات الوجودية إلى مكتسبات استراتيجية وضعت بلاده في قلب التفاعلات الدولية والإقليمية.

فمنذ توليه المسؤولية في 29 يناير 2025، قاد الشرع حراكا مكوكيا شمل 22 زيارة خارجية شملت 13 دولة، توجت الأربعاء بقمة موسكو وإعلان السيادة الكاملة على الأراضي السورية كافة.

وبناء على رصد خاص أجرته الأناضول لنشاطات الرئاسة السورية، فإن حراك الشرع عكس تبنيه استراتيجية "تصفير الأزمات والموازنات الذكية".

إذ تمكن من موازنة كفتي العلاقة مع القوى الدولية الكبرى، في حين ركزت 70 بالمئة من جولاته على ملفات "أمن الحدود" و"جذب الاستثمارات".

** تحركات سيادية:

حزمة قرارات (يناير 2025)

تعطيل العمل بدستور عام 2012، وحل مجلس الشعب، وإلغاء حزب البعث، وحل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وحل الفصائل العسكرية كافة ودمجها في مؤسسات الدولة (الجيش والشرطة)

- الإعلان الدستوري (13 مارس 2025)

توقيع دستور مؤقت من 53 مادة يحدد المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات، ويؤسس لدولة المواطنة وفصل السلطات.

- إصلاح المؤسسة الدينية (28 مارس 2025)

تعيين الشيخ أسامة الرفاعي مفتيا عاما للجمهورية لترسيخ الخطاب الوسطي.

- الحكومة الجديدة (30 مارس 2025)

الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة برئاسة الشرع.

- استعادة الكهرباء (مايو 2025)

إعادة تأهيل الشبكة الوطنية وتوقيع اتفاقيات طاقة كبرى مع شركات دولية، مما أدى لعودة التيار الكهربائي بشكل مستقر لمعظم المحافظات.

- زيادة الرواتب (يونيو 2025)

رفع الأجور بنسبة 200 بالمئة للعاملين كافة في مؤسسات الدولة لمواجهة أعباء المعيشة.

- التعليم (أغسطس 2025)

تشكيل "المجلس الأعلى للتربية والتعليم" لتوحيد المناهج الدراسية ضمانا لوحدة الهوية السورية في أرجاء البلاد كافة.

- الانتخابات التشريعية (5 أكتوبر 2025)

إجراء أول انتخابات لمجلس الشعب في العهد الجديد، بمشاركة واسعة وتنافسية سياسية حقيقية.

- عملة جديدة (ديسمبر 2025)

إطلاق عملة وطنية جديدة من 8 فئات مع حذف صفرين، لتعزيز الاستقرار النقدي وفك الارتباط باقتصاديات الحرب.

- اتفاق مع "قسد" (مارس 2025)

- توقيع اتفاق بين الحكومة وتنظيم "قسد" ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

- تحرير ودمج شرق الفرات (يناير 2026)

توقيع اتفاق جديد مع "قسد" لدمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شرق الفرات، وإعلان السيادة الكاملة على آبار النفط والغاز.

- مرسوم بشأن الأكراد (16 يناير 2026)

الشرع يصدر المرسوم رقم 13، وينص على أن المواطنين السوريين من أصول كردية جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وهويتهم الثقافية واللغوية تمثل مكوّنا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

- الجنسية السورية (28 يناير 2026)

وزارة الداخلية تعلن بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيق مرسوم رئاسي يقضي بمنح الجنسية السورية لمواطنين من أصول كردية.

** زيارات وقرارات مفصلية:

- 29 يناير 2025

الإعلان رسميا عن تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد وبدء المرحلة الانتقالية من "قصر الشعب".

- 2 فبراير 2025

الشرع يجري أول زيارة خارجية، يلتقي خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض، ويتفق البلدان على استئناف العلاقات ودعم الإعمار.

- 4 فبراير 2025

الشرع يزور أنقرة ويلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويبحثان أمن الحدود ومشروع "طريق التنمية".

- 4 مارس 2025

الشرع يشارك في "قمة فلسطين" العربية الطارئة بالقاهرة ويلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول ظهور رسمي بجامعة الدول العربية.

- 13 مارس 2025

الشرع يصادق على الدستور المؤقت لسوريا.

- 14 مايو 2025

الشرع يشارك في قمة بالرياض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي، وبدء مسار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.

-7 مايو 2025

الشرع يجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه، وحديث عن خريطة طريق العدالة الانتقالية والتعاون الثقافي.

- 24 مايو 2025

الشرع يشارك في لقاء ثلاثي بإسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمبعوث الأمريكي إلى دمشق توم براك؛ لوضع أسس دمج مناطق شمال شرقي سوريا في الدولة.

- 19 يونيو 2025

الشرع يصدر مرسوما بزيادة الرواتب بنسبة 200 بالمئة.

** تمكين السيادة:

- سبتمبر 2025:

تصدير 600 ألف برميل من النفط الخام الثقيل، في أول عمليات التصدير الرسمية منذ 14 عامًا.

الشرع يزور نيويورك كأول رئيس سوري يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1967، وشملت الزيارة:

خطاب في الجمعية العامة أكد فيه الالتزام بالاستقرار الإقليمي وباتفاق فض الاشتباك الموقع مع إسرائيل عام 1974.

مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تنسيق الإشراف الدولي على إعادة الإعمار وعودة اللاجئين.

مصافحة وصورة تذكارية مع ترامب، ومباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإنهاء "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات.

- 14 أكتوبر 2025

الشرع يجري مقابلة مع قناة "CBS News" الأمريكية تحمل رسائل طمأنة للعالم بشأن العهد الجديد في سوريا.

- 15 أكتوبر 2025

الشرع يجري أول زيارة رسمية إلى موسكو ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

- 6 نوفمبر 2025

الشرع يشارك في قمة المناخ (COP30) بالبرازيل، ويلتقي الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا وبقية قادة تجمع "بريكس".

- 10 نوفمبر 2025

الشرع يزور واشنطن ويلتقي ترامب في البيت الأبيض، وتوقيع اتفاق لانضمام سوريا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

- 30 ديسمبر 2025

الشرع يشارك في حفل إطلاق العملة السورية الجديدة في قصر المؤتمرات في دمشق.

- 27 يناير 2026

الشرع يبحث مع ترامب، خلال اتصال هاتفي مطول، التفاصيل النهائية لاستثمارات نفطية.

- 28 يناير 2026

الشرع يجتمع مع بوتين في موسكو، ويعلن رسميا نجاح عملية "توحيد الأراضي السورية".

** سجل الزيارات:

قام الشرع بـ 22 زيارة خارجية شملت 13 دولة وهي:

- السعودية: 2 فبراير و14 مايو و28 أكتوبر 2025

- تركيا: 4 فبراير و11 أبريل و24 مايو 2025

- قطر: 15 أبريل و15 سبتمبر و6 ديسمبر 2025

- الإمارات: 13 أبريل و7 يوليو 2025

- الولايات المتحدة: سبتمبر (نيويورك) و10 نوفمبر 2025 (واشنطن).

- روسيا: 15 أكتوبر 2025 و28 يناير 2026

- أذربيجان: 12 يوليو 2025

- الأردن: 26 فبراير 2025

- مصر: 4 مارس 2025

- فرنسا: 7 مايو 2025

- البحرين: 10 مايو 2025

- الكويت: يونيو 2025

- البرازيل: 6 نوفمبر 2025 (قمة المناخ).

وبدأ "العهد الجديد" في سوريا مع تمكن الثوار من دخول العاصمة دمشق في 8 ديسمبر 2024، ما أنهى 24 عاما من حكم بشار الأسد (2000-2024)، الذي خلف والده حافظ في الرئاسة (1971-2000).