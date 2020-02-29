الكويت: إغلاق 3 صيدليات ومحل تجاري لعدم الالتزام بأسعار مستلزمات الوقاية من كورونا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إغلاقها 3 صيدليات ومحلا تجاريا لمخالفتها القانون وعدم الالتزام بالنظم المعمول بها في البلاد بشأن بيع مستلزمات وقائية خاصة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشددت الوزارة، في بيان صحفي اليوم السبت، على ضرورة الالتزام بالقانون في ضوء ما تمر به البلاد من ظرف استثنائي، مؤكدة أن فرقها التفتيشية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه استغلال هذا الظرف.

وأوضحت الوزارة، أنها استقبلت بهذا الخصوص خلال يوم أمس الجمعة، 127 شكوى عبر الخط الساخن "135"، لافتة إلى أن فرق الطوارئ شنت حملات تفتيشية على 117 صيدلية ومحلا تجاريا؛ للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير المتبعة.