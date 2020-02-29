الإسكان: تخصيص 1200 وحدة سكنية لنقابة العاملين بقناة السويس في بورفؤاد

وقعت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعاطف عبد الخالق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة قناة السويس ببورسعيد والممثل القانوني لها، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مشتركا، لتخصيص 1200 وحدة سكنية لأعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس من متوسطي الدخل، من الوحدات السكنية الجاري تنفيذها خلال 3 سنوات بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

وقالت مي عبد الحميد - في بيان وزارة الإسكان اليوم - إن توقيع البروتوكول يأتى بمشاركة بنك مصر، لتوفير التمويل العقاري لعملاء المشروع، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، لإتاحة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد مُخفض (مُدعم) يبلغ 10% سنوياً (مُتناقص) لمدة أقصاها 20 عاما، للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، والتي تشمل أن يكون العميل مصري الجنسية، وأن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للعميل من جميع مصادر دخله لا يتجاوز 40 ألف جنيه مصري للأعزب، ومبلغ 50 ألف جنيه مصري للأسرة.

وأكدت عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي المصري بقرار مجلس إدارته بتاريخ 19 نوفمبر 2014 وتعديلاتها، على أن تكون استفادة العميل من المبادرة الحالية لوحدة سكنية واحدة فقط، وأن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم، بمساحة لا تتجاوز 150 م2، وبسعر لا يتجاوز مبلغ 2.25 مليون جنيه كاملة التشطيب.

وأضافت أنه سيتم توفير التمويل اللازم من خلال بنك مصر للمواطنين من أعضاء نقابة العاملين بهيئة قناة السويس - بمجرد الانتهاء من تنفيذ الوحدات - بما لا يتجاوز 65% من قيمة الوحدة السكنية، على أن يتم سداد ذلك على أقساط تمويلية، لا تتجاوز نسبة 40% من صافي الدخل الشهرى للعضو.

وأشارت إلى ضرورة أن يكون سعر العائد على التمويل النهائي 10*% سنوياً (متناقص) - في غضون 20 عاما - بحد أقصى وذلك وفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل، مع إمكانية منح التمويل العقاري للعملاء حتى سن 65 عاما طبقاً للشروط الموضوعة بالبنك عند منح التمويل.

وأكدت مي عبد الحميد، أن الوحدات السكنية محل البروتوكول، تقع بمكان متميز قرب قناة السويس في مدينة (بورفؤاد) شرق كلية التربية الرياضية، وواجهات المشروع ذات طابع مميز وراق، مع استخدام أفضل أنواع التشطيبات والخامات، وتتكون جميع العمارات من دور أرضي و5 أدوار علوية، وتحتوي بعض العمارات بالدور الأرضي على وحدات إدارية ومحال ذات أنشطة خدمية غير ملوثة للبيئة.

ولفتت إلى أن الوحدة تتكون من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، بمساحات إجمالية تتراوح بين (110 م2 ، 112 م2 ، 116 م2) شاملة نصيبها في الخدمات والأجزاء المشتركة، وذلك بأسعار تبدأ من 820 ألف جنيه حتى 950 ألف جنيه وفقا لمساحة الوحدة السكنية وتمييز الدور، بخلاف نسبة 5% كمبلغ للصيانة تسدد من العضو بعد الانتهاء من تنفيذ الوحدة السكنية.