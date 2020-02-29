الصين وكمبوديا تبدآن تدريبا عسكريا مشتركا الاثنين المقبل

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان" إن الجيشين الصيني والكمبودي سيجريان تدريبا عسكريا مشتركا في كمبوديا، خلال الفترة بين 2 مارس وحتى 10 أبريل المقبلين.



وأضاف تشيان –في تصريح اليوم السبت- أن التدريب العسكري سيحمل اسم "التنين الذهبي-2020" وسيركز على القتال المشترك لمواجهة الإرهاب .. مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعمل التدريب المشترك، الذي يعتبر الرابع بين البلدين، على تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، والتعاون والتبادلات بين القوات المسلحة للبلدين، وتعزيز قدراتهما في المعالجة المشتركة لتهديدات الأمن الدولي.



وتابع تشيان أن الصين سترسل 265 عسكريا للمشاركة في التدريب المشترك.