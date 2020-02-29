شوط أول سلبي بين الأهلي وصن داونز

انتهى شوط المباراة الأول من مواجهة الأهلي وصن داونز المقامة على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل السلبي.

تفاصيل الشوط الأول:

غير ريني فايلر مدرب الأهلي توليفة خط الدفاع بإشراك محمود متولي وياسر إبراهيم مع الظهيرين معلول وأحمد فتحي.

وكاد الأهلي يدفع الثمن غاليا بعد مرور 28 ثانية حيث أضاع مابوي مهاجم صن داونز فرصة مؤكدة، تصدى لها محمد الشناوي.

سيطر الأهلي بلا فاعلية أو خطورة، في ظل تباعد المسافات بين خطي الوسط والهجوم، ولم يهدد مرمى دينيس أونيانجو سوى برأسيات وتسديدات طائشة لمروان محسن وأفشا ومحمود متولي.

كانت الجبهة اليسرى أكثر نشاطا بتحركات أجايي وانطلاقات معلول، بينما غاب التواصل بين حسين الشحات وأحمد فتحي يمينا، وغابت بصمات ثنائي الوسط عمرو السولية وآليو ديانج في دعم الهجمات.

في الجهة الأخرى كان سيرينو رودريجيز مهاجم صن داونز شعلة لا تهدأ، أرهق دفاع الأهلي بتحركه يمينا ويسارا، وورط محمود متولي في بطاقة صفراء، وساهم كثيرا في تعطيل تقدم أحمد فتحي للأمام، وسدد كرة بعيدة عن القائم الأيمن الشناوي.

عاب الأهلي أيضا البطء الشديد في تحضير الهجمة، لذا تأخر التهديد الحقيقي على مرمى أونيانجو للدقيقة ٤٥ من هجمة منظمة، بدأها السولية الذي مرر كرة بينية الشحات ليمهدها الى مروان محسن ليقابلها الأخير بكعبه في الشباك من الخارج.