أصبت بعدوى فيروسية وفق تشخيص الطبيب فى الرئة تسببت فيما أسماه بالالتهاب الرئوى. قضيت أربعة أيام فى العناية المركزة أعانى من حرارة مرتفعة (أكثر من ٣٩ درجة مئوية) وآلام بالصدر مع سعال مستمر قاس وخروج بصاق يخالطه الدم.

تماثلت للشفاء والحمد لله بعد انتقالى لغرفة بالمستشفى ثم منها إلى المنزل، مازلت أشعر ببعض من أزمات ضيق التنفس وقد صارحتنى الممرضة أننى كنت مريضا بالالتهاب فى الشعب الهوائية ولم أكن مصابا بالالتهاب الرئوى كقول الطبيب الذى عالجنى بطريق الخطأ كذا طالت أيام مرضى. ما الفارق بين الالتهاب الرئوى والشعبى وهل أنا مازلت فى دائرة الخطر؟ أنا حاليا لا أعانى من ارتفاع حرارة وآكل جيدا.

سامى النجار ــ محامى

لا أستطيع الجزم بحقيقة الأمر فأنا لم أرك وقت مرضك وإن كنت أعتقد بأنك أصبت والحمد لله نجوت من مخاطر التهاب رئوى. الالتهاب الرئوى هو عدوى ميكروبية فيروسية أو باكتيرية تصيب نسيج الرئة الإسفنجى الهش فينتج عنها ارتفاع فى درجة الحرارة بما تتجاوز الأربعين درجة مئوية. السعال الجاف الذى يتحول لسعال مدمم وآلام الصدر نتيجة التهاب الغشاء البلورى المغلف للرئة والتى تزداد مع الشهيق فيشعر بها المريض كطعنات متكررة فى الصدر. قد يتطور الالتهاب الناتج عن العدوى ليؤدى إلى تجمع صديدى فى الغشاء البلور قد يضطر الطبيب لإجراء عملية بذل أو تثبت أنبوبة بين الضلوع لشفط ذلك الصديد لإخراجه. إهمال هذا الالتهاب قيل يؤدى إلى انتشار الميكروب عبر الدم الأمر الذى يؤدى لتسمم الإنسان وربما نهايته. قد يؤدى أيضا لتكون خراج فى نسيج الرئة أو يتسبب فى إحداث خراج فى نسيج المخ.

الالتهاب الشعبى يسبب أيضا ارتفاع درجة الحرارة وإن كان يتسبب أيضا فى تقلص الشعب الهوائية وإهمال علاجه يؤدى للحساسية الصدرية. إذ إنه يسبب تهيج الشعب ويؤدى إلى انقباضها وتقلصها. العلاج الحاسم يجنب الإنسان تداعيات الأمر. ضرورة العلاج أهم من معرفة أكان هذا التهابا رئويا أم أنه كان التهابا شعبيا وأظنك والحمد لله حصلت عليها.