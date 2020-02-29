إعلان انتخابات التجديد النصفي لانتخابات المهندسين بالغربية

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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالمحافظة.

وأسفرت النتائج عن فوز المهندسة إيناس محمد على خاطر والمهندس محمود عاطف محمد نصر عن شعبة الكهرباء، وفوز المهندس عماد أحمد محمد الميري والمهندس عبد الحكيم عبد الرحيم خليفة والمهندس عبد القادر قطقاط عن شعبة الميكانيكا. كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندسة أحلام إبراهيم الخطيب، والمهندس محمود أحمد عبد العزيز محمد عن شعبة المدنى.

وتنافس على مقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة 31 مرشحا مقسمين إلى ثلاث شعب هندسية، بينهم 11 مرشحا لشعبة الكهرباء و9 مرشحين لشعبة ميكانيكا و11 مرشحا لشعبة المدن.