ترامب: 22 إصابة وحالة وفاة بفيروس كورونا في أمريكا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت ، إن هناك 22 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة نتيجة لهذا الفيروس في الولايات المتحدة .

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي اليوم في البيت الأبيض أن الوفاة تعود لامرأة في الخمسينات من العمر.

وأوضح أن هناك تقدما كبيرا تحقق في سبيل التصدي للفيروس، ورغم ذلك أشار إلى أنه من المحتمل ظهور حالات إصابة جديدة في البلاد.

وقال إنه لا يوجد سبب للهلع.

وأشار إلى أن مجموعة عمل خاصة اجتمعت لأكثر من ساعتين اليوم للخروج بأفكار تهدف للتصدي إلى تفشي الفيروس.

وأوضح أن شركات الأدوية الكبرى ستجتمع في البيت الأبيض يوم الاثنين لبحث إنتاج لقاح مضاد للفيروس.