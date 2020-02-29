سوريا: أردوغان يمارس سياسة التضليل والكذب

في ردها على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي أدلى بها اليوم السبت في إسطنبول أمام أعضاء حزبه، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم أن "رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان واصل ممارسة سياسة التضليل والكذب، لتبرير عدوانه على الأراضي السورية ودعم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية فيها".

وأضافت سانا أن "رئيس النظام التركي.. يدّعي تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية في سوريا"، لافتة إلى أن "الجميع يعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت في تقاريرها أن سوريا لا تمتلك أي منشآت كيميائية".

وفي السياق، أكدت سانا أن "مبالغات النظام التركي عن إلحاق خسائر بالجيش العربي السوري، هدفها التغطية على الهزائم الكبيرة التي ألحقت بأدواته الإرهابية وبمخططه الإجرامي ضد الشعب السوري".

وأشارت سانا إلى أن وحدات الجيش تخوض اشتباكات عنيفة ضد عناصر (جبهة النصرة) والمجموعات المدعومة من النظام التركي على محور سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بالتوازي مع تنفيذ ضربات صاروخية في مناطق انتشار المجموعات المسلحة في المناطق والمزارع غرب مدينة سراقب، ما أدى إلى تكبيد المسلحين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية قد نقلت في وقت سابق عن اردوغان قوله إن "القوات المسلحة التركية، دمرت مستودعا كيميائيا للنظام السوري مساء أمس الجمعة، وعلّق قائلًا: لم نرغب بالوصول لهذه النقطة، لكن النظام أجبرنا على معاملته بهذه الطريقة".

وأعلن أردوغان مقتل أكثر من 2100 عنصرا من قوات النظام السوري وتدمير نحو 300 آلية تابعة له، حسب الاناضول.

وأكد على أن تركيا تواصل جهودها لإنشاء منطقة آمنة فعليا بعمق 30 كيلومترا، على طول حدودها المشتركة مع سوريا.