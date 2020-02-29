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أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز، أن الأهلي استحق الفوز على فريقه في مباراة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر ( 2 – 0)، مساء اليوم السبت.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:«مباراة صعبة مثل المتوقعة، الأمور زادت صعوبة بعد الهدف الثاني، لعبنا الشوط الأول بشكل جيد، ونجحنا في إيقاف معلول وفتحي».

وأضاف:« لأهلي سجل من هدفين، ولكن مدافع صن داونز أبلغني أن بادجي خدع الحكم»

وواصل:«لا ألوم الحكم أو المدافعين، ولا ألوم على اللاعب الذي ارتكب ركلة الجزاء لأنه لا يلعب في غير مركزه ابارك للأهلي استحق الفوز».

وتقام موقعة الإياب بين الفريقين في بريتوريا بجنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل.