نفاد ورق الحمام من المتاجر اليابانية وسط المخاوف من فيروس كورونا

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شهدت متاجر السوبر ماركت والصيدليات فى اليابان نقصا حادا فى ورق الحمام الذي أصبح ثانى أكثر السلع مبيعا بعد أقنعة الوجه الطبية وسط انتشار فيروس كورونا فى أنحاء البلاد.

وجاءت عمليات شراء ورق الحمام وسط حالة الذعر من فيروس كورونا على الرغم من مطالبة مسئولى الصناعة للمواطنين بالتحلى بالهدوء.

وقال كازوهيرو تيسو مدير اتحاد الصناعات اليابانى إن هناك امدادات كافية ولن يكون هناك نقص فى ورق الحمام طالما توقفت عمليات الشراء المفرطة دون سبب معقول.

وذكرت تقارير صحفية انه على الرغم من طرح كميات إضافية من ورق الحمام فى المتاجر الكبرى والصيدليات فإنها نفدت فى غضون دقائق بسبب الاقبال الشديد على تخزينها.

يذكر أن اليابان كانت قد شهدت فى السابق حالات مماثلة من نقص ورق الحمام اثناء الأوبئة والأزمات كان أشهرها فى أعقاب الزلزال وموجات المد العاتية "تسونامى" فى عام 2011.