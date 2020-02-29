كوريا الجنوبية: إصابات كورونا تتجاوز ثلاثة آلاف

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تجاوز عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في كوريا الجنوبية ثلاثة آلاف حالة بعدما أعلنت سلطات الصحة في البلاد عن 813 إصابة جديدة اليوم السبت.

ووصلت حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية إلى 3150 شخصا حتى الآن، وهي صاحبة أكبر تفش للفيروس خارج الصين.

وارتفع عدد الوفيات المرتبط بالفيروس بواقع أربعةـ ليصل الإجمالي إلى 17 حالة وفاة حتى الآن.

كما أعلنت البلاد عن أول حالة إعادة إصابة بالفيروس، بعد شفاء المريض.

وكانت التحاليل أثبت إصابة مريضة 70 عاما بالفيروس مرة أخرى بعد إعلان شفائها في وقت سابق.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب"، نقلا عن مسؤول، أن المرأة ربما تكون أًصيبت بالفيروس مرة ثانية بسبب ضعف جهازها المناعي.

ومن المحتمل أيضا أن جسدها لم يتخلص بالكامل من الفيروسات عندما عولجت من المرض في المرة الأولى.