رامي رضوان بمؤتمر الصورة العامة لروتاري «أنسنة الجهود المجتمعية ضرورة مهمة»

قال الإعلامى رامي رضوان، أن "أنسنة الموضوعات الإجتماعية"، يساعد على انتشارها وتأثيرها الأكبر،بحيث يكون الإنسان والاهتمام بها هو الهدف الأسمى، وهو الأمر الذي يتطلب الانتباه له بشأن الجهود التي تتم من جانب أندية روتاري.

جاء ذلك فى إطار فعاليات المؤتمر السنوي للصورة العامة، الذي تنظمة المنطقة الروتارية 2451 مصر، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفي، هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامي جورج قرداحي، والإعلامي رامي رضوان، وعدد من قيادات المنطقة الروتارية ورموز عملها علي مستوي محافظات مصر.

تضمن المؤتمر استعراض فيد يوهات وثائقية تحتوي الجهود الخدمية والأهلية التى تتم من جانب أندية روتاري علي مستوي محافظات بمصر، بالتنسيق مع الجهود الحكومية، من أجل خدمة المواطن بكافة المجالات وخاصة الصحية والتعليمة.

وأضاف رضوان بأن القصص المجتمعية أصبحت تلقى أهتمام الجميع وخاصة رواد التواصل الإجتماعي، لما فيها من العديد من الرسائل الإيجابية التي تستهدف المواطن والإنسان من الأساس، مشيرا إلى أن مشاهير سوشيل كثيرين ليس لديهم أي شيئ ذات هدف ولكن أكثر شهرة من مؤسسات تقوم بأعمال خدمية على أرض الواقع مثل أندية روتاري.

ولفت رضوان إلى أن أندية روتاري تقوم بجهود كبيرة وعظيمة، ومن ثم "أنسنة"، هذه الجهود على أرض الواقع من خلال المشروعات التي تتم بمجالات الصحة والتعليم، ستكون نتائج أفضل في الترويج، مشيرا إلى أن الإعلام يدعم هذه الجهود بشكل مستمر من أجل الإنسان.