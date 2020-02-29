«الأونروا» تعلن إقفال المدارس التابعة لها في لبنان كإجراء احترازي بسبب كورونا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيروت، عن إقفال جميع المدارس والمؤسسات التربوية التابعة لها في لبنان؛ كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد مكتب وكالة (الأونروا)، في بيان اليوم، إقفال المدارس وحضانات الأطفال وجميع المؤسسات التربوية داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان، ابتداء من اليوم السبت 29 فبراير الجاري وحتى الاثنين الموافق 9 مارس المقبل؛ كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

كانت (الأونروا) أنشأت خلال الأيام القليلة الماضية غرفة طوارئ وشرعت بحملات توعية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لمواجهة فيروس كورونا.