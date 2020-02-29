تسجيل 3 حالات إصابة بكورونا في محيط مدينة آخن الألمانية

سجلت مدينة آخن الألمانية وبلدة فورزيلن المتاخمة لها ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم المدينة اليوم السبت إن إحدى الحالات في آخن هي لامرأة من دائرة هاينزبرج، والتي كانت تخضع للعلاج في مستشفى آخن لأسباب أخرى.

وذكر المتحدث أنه جرى عزل المصابة حاليا، ويُجرى التحري عن كافة الأفراد الذين خالطوها.

وفي بلدة فورزيلن المجاورة، أصيبت امرأة ونجلها بالفيروس.

وقال متحدث باسم البلدة في تصريحات لـ "د.ب.أ" إنه تم السماح للحالتين بالبقاء في المنزل بسبب "المسار البسيط للمرض" لديهما، مضيفا أن البحث جار أيضا عن الأشخاص الذين خالطوهما.

ويوجد في ألمانيا حاليا أكثر من 50 حالة إصابة مؤكدة. والولايات التي سجلت حالات إصابة في ألمانيا هي شمال الراين ويستفاليا، وبادن-فورتمبرج، وبافاريا، وراينلاند-بفالتس، وهيسن، وهامبورج، وشليزفيج-هولشتاين. وتعتبر منطقة هاينزبرج في ولاية شمال الراين-ويستفاليا هي الأكثر تضررا في ألمانيا، حيث بلغ عدد حالات الإصابة فيها حتى الآن 38 حالة.