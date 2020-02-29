العراق: اكتشاف 5 حالات إصابة جديدة بكورونا في بغداد وبابل

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أعلن العراق اليوم السبت اكتشاف 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد-19)في محافظتي بغداد وبابل.

وبحسب إحصائية طبية عراقية، فقد وصل إجمالي عدد الاصابات المسجلة رسميا في البلاد حتى مساء اليوم 13حالة موزعة بواقع 6حالات في بغداد و5في كركوك وحالة واحدة في كل من النجف وبابل.

وقالت وزارة الصحة والبيئة العراقية في بيان إنه تم اكتشاف خمس حالاتٍ جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور، أربعة منهم في العاصمة بغداد والحالة الخامسة في محافظة بابل.

وأكدت الوزارة أن كوادرها الطبية تتابع الحالات باستمرار وأنها أخذت العينات المطلوبة لإجراء الفحوصات المختبرية، وتبيّن أن نتيجة الفحوصات إيجابية .

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحالات تتواجد في مؤسسات وزارة الصحة والبيئة الخاصة لمتابعة وضعهم الصحي.

وشددت وزارة الصحة والبيئة على اتخاذها كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالات والمخالطين لهم بحسب لوائح منظمة الصحة العالمية.

وتهيب الوزارة بكافة المؤسسات والمواطنين الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الأزمة الوزارية لمواجهة مرض فيروس كورونا، وكذلك الالتزام بالتوصيات التي من شأنها منع انتقال العدوى.