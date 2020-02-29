إيبار يهزم ليفانتي بثلاثية في الدوري الإسبان

حقق إيبار انتصارا كبيرا على ليفانتي وتغلب عليه 3 - صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع إيبار رصيده إلى 27 نقطة ليصعد إلى المركز السادس عشر وتتبقى له مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 32 نقطة في المركز العاشر.

ويدين إيبار بفضل كبير في الفوز للاعبه شارليز دياز الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 27 و48 قبل أن يضيف زميله فابيان أوريلانا الثالث في الدقيقة 84 .

وكاد دياز أن يكمل ثلاثيته خلال المباراة لكنه أهدر فرصة التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 72 .