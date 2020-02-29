ترامب: سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يبدأ من اليوم

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان سيبدأ من اليوم دون تأخر، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأتت تصريحات الرئيس الأمريكي ردًا على سؤال في مؤتمر صحفي حول الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

ووقعت الولايات المتحدة وحركة «طالبان» في قطر اتفاقّا لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وينص الاتفاق على سحب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان خلال أربعة عشر شهرًا.

وأعلن ترامب خلال المؤتمر الصحفي أنه سيجتمع شخصيًا مع قادة في حركة طالبان في وقت ليس ببعيد.