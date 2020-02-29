مؤرخ أمريكي يحذر من تجاهل ترامب درس وباء «الإنفلونزا الإسبانية»في التعامل مع «كورونا»

حذر المؤرخ الأمريكى البارز جون إم.باري خلال مقابلة مطولة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، من تجاهل إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في تعاملها الراهن مع فيروس كورونا المستجد لواحد من أهم الدروس المستفادة من تجربة الأمريكية مع أزمة وباء الإنفلونزا الإسبانية عام 1918 خلال الحرب العالمية الأولي، ألا وهو "عدم إخفاء الحقيقة".

• بداية ظهور الوباء خلال الحرب العالمية الأولي

في ربيع عام 1918، أصابت سلالة جديدة من الإنفلونزا معسكرات الجيوش في أوروبا حيث طالت طرفا الحرب العالمية الأولى، وتأثر بها الجنود لكن ليس بالقدر نفسه الذي تطور لاحقًا. حاولت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والحكومات الأوروبية الأخرى الإبقاء على سرية الوضع، حتى لا يقدم أيا منهم للجانب الآخر ميزة محتملة.

من ناحية أخرى، كانت إسبانيا دولة محايدة في الحرب، حينما وصلها ذلك المرض، فأصدرت الحكومة(بيانات) والصحف تقارير عن الوضع بدقة حتى أن ملك إسبانيا طاله مرض.

بعد ذلك بأشهر، عندما اجتاحت موجة أكبر وأكثر فتكا جميع أنحاء العالم، بدا الأمر كما لو أن بداية ظهور المرض في إسبانيا، على الرغم من أن الأمر لم يكن كذلك، ببساطة لأن الأسبان قالوا الحقيقة ، أطلق على الفيروس اسم "الإنفلونزا الإسبانية".

حاليا ومع انتشار المخاوف من انتشار الفيروس كورونا المستجد، يشعر المؤرخ الأمريكى البارز جون إم.باري بالقلق من أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تفشل في الاهتمام بدرس واحد من أسوأ الأوبئة في العالم مفاده "لا تخفي الحقيقة".

ويقول باري، مؤلف كتاب "الإنفلونزا العظيمة: القصة الملحمية للوباء الأكثر دموية في التاريخ": "إنهم (إدارة ترامب) يحاولون السيطرة على المعلومات".

وذكر بارى بأنه عندما ضربت الموجة الثانية من "الأنفلونزا الإسبانية" العالم ، كان هناك رقابة مباشرة" في أوروبا، أما في الولايات المتحدة ، لم يفعلوا ذلك تماما ، لكن كان هناك ضغطا شديدا حتى لا يقال أي شيء سلبي."

وتابع : "سيطرت على أخبار الحرب لجنة الإعلام ، وهي وكالة فيدرالية مستقلة أصدرت الآلاف من القصص الإيجابية عن المجهود الحربي، وغالبًا ما أعادت الصحف نشرها حرفيًا. لذلك عندما انتشرت الأنفلونزا الإسبانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة في خريف عام 1918 ، واصلت كل من الحكومة والإعلام ما وصفه بـ "الاستراتيجية الوردية" من أجل الحفاظ على الروح المعنوية.

وأوضح بارى أنه لم يصدر الرئيس الأمريكى وودرو ويلسون أي بيان للرآى العام، فيما قال الجراح العام في الولايات المتحدة آنذاك، روبرت بلو أنه "لا يوجد سبب للقلق إذا تم الالتزام بالاحتياطات المناسبة"، كما وصف مسؤول أمريكى رفيع في مجال الصحة، المرض بأنه "إنفلونزا عادية ولكن باسم آخر".

لكن الوضع لم يكن كذلك، فقد بلغت نسبة الوفيات بالإنفلونزا الإسبانية 2 %، وهي نسبة أعلى بكثير من سلالات الإنفلونزا الموسمية، ومماثلة لبعض التقديرات المبكرة حول فيروس كورونا المستجد.

كما أتضح الاختلاف بين الإنفلونزا الإسبانية والإنفلونزا الموسمية في الوفيات، فبينما تكون الإنفلونزا الموسمية أسوأ بالنسبة للصغار والكبار، كانت الإنفلونزا الإسبانية أكثر فتكا بين الشباب.

• 12500 حالة وفاة في فيلادلفيا وإصابة الرئيس ويلسون

كانت الأنفلونزا القاتلة مستعرة، لكن في عام 1918، تجاهل المسؤولون الأمريكيون الأزمة لخوض الحرب العالمية الأولي. فعلى سبيل المثال، في مدينة فيلادلفيا، كان المسؤولون المحليون يخططون لأكبر عرض في تاريخ المدينة، قبل الحدث مباشرة، بدأ حوالي 300 جندي عادوا إلي المدينة في نشر الفيروس فيها.

وأوضح المؤرخ الأمريكي أن "الأطباء كانوا يخبروا المراسلين الصحفيين أن العرض يجب ألا يحدث، وكان الصحفيون يكتبون تلك القصص (الصحفية)، لكن رؤساء التحرير يمنعوها"، مشيرا إلي أن "صحف فيلادلفيا لم تطبع أي شيء عنها." وتابع : "أقيم العرض وبعد 48 ساعة، انتشرت الأنفلونزا الإسبانية في المدينة".

وأصبحت فيلادلفيا واحدة من أكثر المناطق تضررا في البلاد، فكان الموتى يرقدون في أسرهم وفي الشوارع لعدة أيام، وفي النهاية ، تم دفنهم في مقابر جماعية، حيث توفي أكثر من 12500 شخص، وفقا لصحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر".

وفي 27 سبتمبر 1918، حذرت صحيفة جيفرسون كاونتي في ولاية ويسكونسن من خطورة الأنفلونزا، لكن في غضون أيام، بدأ جنرال في الجيش الأمريكى ملاحقة ضد الصحيفة بموجب قانون "الفتنة في زمن الحرب" ، بدعوى أنها "تحبط المعنويات".

ومع انتشار الوباء خلال شهر أكتوبر من العام ذاته ، كان بإمكان الأمريكيين أن يروا بأعينهم أن "التطمينات السخيفة" التي جاءت من المسؤولين المحليين وعلى المستوى الوطني (الفيدرالي) لم تكن صحيحة.

وقال باري إن "أزمة المصداقية هذه أدت إلى شائعات عنيفة بشأن علاجات وهمية واحتياطات لا لزوم لها".

وتسببت الأنفلونزا الإسبانية في مقتل حوالي 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك 675 ألف شخص في الولايات المتحدة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، حتى أن الرئيس وودرو ويلسون أصيب بالأنفلونزا الإسبانية خلال مفاوضات إنهاء الحرب العالمية الأولي.

وقال باري: "أعتقد أن الدرس الأول الذي خرج من تلك التجربة أنه إذا كنت تريد منع الذعر، عليك بقول الحقيقة".

• إدارة ترامب والتعامل مع فيروس كورونا المستجد

وحاليا في ظل انتشار فيروس كورونا، قال المؤرخ باري إنه "قلق قليلاً" بشأن الخطة التي يتم اتباعها. لا يعتقد أن إدارة ترامب تكذب صراحة، لكنها بالتأكيد تقدم تفسيرات تبدو أفضل السيناريوهات".

وأوضح باري أنه قلق بشكل خاص من قرار الرئيس ترامب أن يشرف نائبه مايك بنس على مكافحة فيروس كورونا، بدلاً من خبير مثل أنتوني فاوسي مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.