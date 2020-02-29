أبوتريكة يوضح أسباب خسارة ليفربول الأولى هذا الموسم بالبريميرليج

يرى محمد أبوتريكة نجم الأهلي الأسبق، أن الهزيمة الأولى التي تلقاها ليفربول على يد واتفورد ( 3 – 0)، في الدوري الإنجليزي، جاءت بسبب معاناة لاعبي ليفربول من مشكلة ذهنية.
وتعد هذه هي الهزيمة الأولى لليفربول في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.
وقال تريكة في تصريحات عقب المباراة:« ردود الافعال المبالغ فيها بعد الخسارة أمام إتلتيكو أثرت للغاية على أداء ليفربول أمام واتفورد، مشكلة ليفربول كانت ذهنية».
وأَضاف:«أنظر إلى تعبيرات روبرتسون وفان دايك بالمباراة ستترجم مفهومي».
وأضاف:«المشكلة الآن في مباراتي اتلتيكو مدريد بدوري الأبطال، وفي مباراة تشيلسي بالكأس، لأنهما مهمين للغاية ومباريات تلعب على كؤوس».
وعن الأمور التي يتبعها ليفربول للعودة للانتصارات مجددا:« يجب أن تعود سريعا، لأنه يتبقى لك بطولتين».