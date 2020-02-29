 نائب الرئيس الأمريكي يعلن منع الداخلين لإيران منذ 14 يوما من دخول أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب الرئيس الأمريكي يعلن منع الداخلين لإيران منذ 14 يوما من دخول أمريكا

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
(د ب أ)
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 10:37 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 10:37 م

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت منع من سافروا إلى إيران خلال الـ 14 يوما الأخيرة من دخول الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بنس حث المواطنين على عدم السفر إلى المناطق الموبوءة بفيروس كورونا المتحور في إيطاليا وكوريا الجنوبية.

وأوضح بنس أنه ناقش قضايا بشأن الفيروس مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستمنع أي أجنبي زار إيران مؤخرا من دخول أمريكا.

وذكر بنس أن أمريكا ستفرض قيودا إضافية على السفر إلى إيران.

وأضاف بنس أن "المواطن الأمريكي العادي لا يحتاج إلى شراء كمامة".

وأعلن أن أمريكا ستشتري 35 مليون كمامة طبية كل شهر من شركة "ثري إم" الأمريكية العامة.

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