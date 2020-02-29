«عبد الدايم» تفتتح قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم السبت، قصر ثقافة حاجر العديسات بمدينة الطود بمحافظة الأقصر بعد تجديده وتطويره، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من قيادات الوزارة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأهالي العديسات.

وقالت وزيرة الثقافة، إن هذا الافتتاح يأتي في إطار اهتمام الدولة بالصعيد للوصول بالمنتج الثقافي إلى أهالي القرى المختلفة بالمحافظات، وللعمل على بناء الإنسان .. موضحة أنه سيتم فتح فصول لتنمية المواهب بهذا الصرح الثقافي الهام لاكتشاف ودعم المواهب بالمحافظة، وأن قصر ثقافة حاجر العديسات يعد إضافة لأهالي القرية.

وتفقدت عبدالدايم القاعات المختلفة بقصر الثقافة، مشيدة بتنوع القاعات والأنشطة المختلفة التي سيتم تقديمها لقرية العديسات والقرى المجاورة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عواض أن القصر يقع على مساحة 1323 مترا مربعا ويتكون من طابقين يضم الأول مكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وفرغات الاستقبال، وغرف الممثلين والإداريين، ومسرحا على مساحة 220 مترا مربعا يسع 145 كرسيا، أما الطابق الثاني يشمل قاعات الرحف البيئية والفنون التشكيلية، والمرسم، وأنشطة الطفل وغرفة الإسقاط.

ويعد قصر ثقافة حاجر العديسات هو الموقع رقم 18 الذي يتم افتتاحه منذ تولي الدكتورة إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة في عام 2018.