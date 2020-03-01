يوسف الشريف يواصل تصوير مسلسله الجديد «النهاية»

يواصل الفنان يوسف الشريف تصوير مسلسله الجديد «النهاية» في منطقة شبرامنت، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويشارك في بطولة العمل كل من عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، بجانب عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانين شريف منير، ومحمد محمود عبد العزيز، والمسلسل فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.

ويعود الشريف للمنافسة في موسم الدراما الرمضانية بعد غياب عامين منذ آخر مسلسلاته "كفر دلهاب"، وشاركة البطولة كلًا من روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامي مغاوري، وهادي الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخي، مي القاضي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.