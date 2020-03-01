أكد محمد بركات، مدير الكرة بمنتخبنا الوطني، أن حسام البدري، المدير الفني، طالب بحضور 50 ألف مشجع في مباراة توجو، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في ستاد القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره التوجولي بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة يومي 26 و29 مارس.

وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية لقناة "النهار": "سنتوجه إلى توجو بطائرة خاصة، وسنبدأ معسكرنا قبل الجولة الرابعة يوم 23 مارس".

وأضاف: "نسعى في الوقت الحالي، للحصول على موافقات أمنية، لمواجهة توجو في ستاد القاهرة، كما طلب الجهاز الفني وأن يتواجد عدد جماهيري كبير مثل 50 ألف مشجع".

وعن أزمة لاعبي الأهلي والزمالك في السوبر المحلي .. أجاب: "لا نفكر في هذا الأمر اطلاقًا، وبالتأكيد سيتم استدعاء لاعبي الأهلي والزمالك إلى المعسكر الدولي".

وتابع: "الأمور أبسط مما نتخيل، كثيرًا ما يحدث مشاحنات عنيفة بين اللاعبين داخل الملعب، لكن خارج المستطيل الاخضر يعود اللاعبين كما كانوا أصدقاء بالتأكيد".

وشدد مدير الكرة، على أنه لا توجد أي أزمة مع لاعبي بيراميدز نهائيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم استدعاءهم بشكل طبيعي.