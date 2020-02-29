 تركيا توقف الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق - بوابة الشروق
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تركيا توقف الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق

علم تركيا
علم تركيا
(د ب أ)
نشر فى : السبت 29 فبراير 2020 - 10:40 م | آخر تحديث : السبت 29 فبراير 2020 - 10:40 م

أوقفت تركيا الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت.

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