تركيا توقف الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق

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أوقفت تركيا الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق بسبب فيروس كورونا، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت.