تنطلق فعاليات المؤتمر التحضيري الثالث للجنة التنظيمية العليا، لمؤتمر بناء العلامة التجارية المصرية للسياحة الصحية، اليوم، برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

حضر الفعاليات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، واللواء محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، ونائب محافظ الجيزة، وعمر صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، وتوني كازامياس مستشار الأنبا داميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذكس ورئيس دير سانت كاترين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة والأعمال.

ويناقش المؤتمر تداعيات إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بربط مواقع السياحة الاستشفائية، في كافة الأقاليم المصرية، لتوفير الإرشادات اللازمة لحجز البرنامج السياحي الاستشفائي الملائم لكل حالة، والذي يشمل تذاكر السفر وتأشيرات الدخول وأماكن الإقامة والبروتوكول المناسب لحالة وطلب السائح.

كما سيجرى استعراض المقاصد السياحية بمحافظات مصر، التي جرى طرحها على المستثمرين لإعدادها وتجهيزها طبقا للمعاير الدولية لتكون مقصد سياحي استشفائي، وسبل الترويج لها ضمن البرامج السياحية للشركات السياحية العالمية.

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية، في صدد إعداد 10 مواقع صالحة للزيارة بالمحافظات، كمرحلة أولى لبدء الحملة الترويجية العالمية للسياحة الاستشفائية في مصر، على أن يجرى تجهيز بقية المواقع البالغ عددها في مصر أكثر من 1300 موقع تباعا وطرحها للمستثمرين، للعمل على تنميتها لتدخل حلبة المنافسة في الأسواق السياحية العالمية.