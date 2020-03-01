إخلاء سبيل أستاذ جامعي وحبس أشقائه لاعتدائهم على أمن مستشفي بالإسكندرية

قررت نيابة العطارين وسط الإسكندرية، اليوم السبت، إخلاء سبيل دكتور جامعي، بعد التحقيق معه وأشقاؤه الـ3؛ لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على أفراد الأمن الإداري، بالمستشفى الرئيسي الجامعي، وذلك بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

كما قررت النيابة حبس أشقاءه الثلاثة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع عرضهم على مصلحة الطب الشرعي، واستدعاء نوبتجية الأمن التابعين لنقطة شرطة المستشفى الرئيسي الجامعي، للتحقيق معهم وسماع شهادتهم حول الواقعة.

وكانت شرطة الإسكندرية، ضبطت، المتهمين؛ إثر مشادة كلامية نشبت بينهم، وبين الأمن الإداري، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي؛ لرغبة الطرف الأول بالدخول إلى المستشفى عنوة، حال قدومهم لزيارة والدهم المحجوز في العناية المركزة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، بلاغًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بنشوب مشاجرة بالأيدي بين كل من: "ر.ج.خ" عضو هيئة تدريس، و"ع.ج.خ" محامِ، و"م.ج.خ" موظف، و"م.ج.خ"، طالب، وبين أفراد الأمن الإداري بالمستشفى الرئيسي الجامعي.

وبانتقال الشرطة لموقع البلاغ، تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 4705 لسنة 2020 قسم شرطة العطارين، وتباشر النيابة العامة التحقيق..