قطر تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها

أعلنت قطر، اليوم السبت، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، وذلك حسبما ذكرت وزارة الصحة لقطرية عبر حسابها بموقع "تويتر".

والإصابة لمواطن عائد من إيران وعمره 36 عامًا.



يذكر أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة «سارس» ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرس».