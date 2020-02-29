قطر تعلن عن أول إصابة بفيروس كورونا على أراضيها

الأكثر قراءة
الصحة المصرية تتواصل مع فرنسا بشأن ما نشر عن إصابتي كورونا
فيديو.. اللواء سمير فرج يكشف سر غياب المشير طنطاوي عن جنازة مبارك
التحريات تؤكد مرور مدير مستشفى «منيا القمح» بحالة نفسية سيئة قبل قتله لزوجته ومحاولته الانتحار بالشرقية
طبيب يقتل زوجته ويحاول الانتحار بالشرقية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
نعملاأحدهما فقطغير مهتم
النتـائـج
تصويت
وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد. #قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 29, 2020
وزارة الصحة العامة تعلن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في البلاد. #قنا