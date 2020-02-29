المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن: ملتزمون بوقف التصعيد وتنفيذ اتفاق الرياض

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن المدعوم إماراتيا، اليوم السبت، إنه ملتزم بوقف التصعيد، واتخاذه في الوقت ذاته خطوات من أجل تنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع الحكومة اليمنية قبل قرابة 4 أشهر.

ووفق الموقع الإلكتروني للمجلس، "أكد المجلس الانتقالي في محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن، التزام المجلس بوقف التصعيد واتخاذ خطوات أحادية الجانب نحو تنفيذ اتفاق الرياض، سعيا منه لتحقيق الأمن والسلام وإنجاح كافة الجهود العسكرية والسياسية للأشقاء في المملكة العربية السعودية".

وقال إن "هذه الخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي، قوبلت بالرفض التام وبخطوات عملية استباقية من قبل طرف الحكومة الشرعية".

وشدد على أن "كل تلك الإجراءات التي تقوم بها الحكومة اليمنية، من شأنها أن تؤدي إلى نسف الاتفاق وتبديد فرص نجاحه؛ مالم يكن للمملكة العربية السعودية موقف حازم وإجراءات رادعة قبل تفاقم الأوضاع وازدياد حدة التوتر والاحتقان الشعبي في الشارع الجنوبي".

كما اتهم المجلس الانتقالي في شبوة سلطات المحافظة التابعة للحكومة الشرعية "بالقيام بعمل انتهاكات وحملات عسكرية في عدد من المديريات ومداهمات لمنازل المواطنين واعتقالات طالت حتى الأطفال وكبار السن".