طلاب التعليم الفني بجنوب سيناء يصممون نموذجا تعليميا للري بالتنقيط

أثبتت الأنشطة التعليمة نجاحها في جعل التعليم باقي الأثر، إضافة إلى إطلاق العنان للطلاب للابتكار والإبداع، وهذا ما حدث بالفعل في مدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية بأبو صويرة التابعة لإدارة رأس سدر التعليمية، بمحافظة جنوب سيناء.

قال أسامة محي، معلم استصلاح أراضي وهندسة زراعية، بمدرسة مصطفى كامل الثانوية الزراعية بأبوصويرة، إنه صمم نموذجا لشبكة الري بالتنقيط، بمساعدة ومعاونة الطلاب، لتقريب المعني والصورة الواقعية لطرق الري الحديثة للطلاب، خاصة وأنهم يعيشون في بيئة صحراوية، مما سيجعل التعليم باقي الأثر لديهم.

وأكد محي أن الأنشطة التعليمية لها أثر كبير في تنمية قدرة الطلاب على الابتكار والإبداع، وجعل بيئة التعلم ممتعة وهادفة لدى الطلاب، وأكثر قدرة على التفكير خارج الصندوق، كما تنمي قدراتهم العقلية في استخدام كل ما هو متاح من خامات البيئة، لابتكار أشياء جديدة.

وأوضح أن النموذج التعليمي للري بالتنقيط، يعد نموذج تعليمي على الطبيعة، وهو عبارة عن صندوق جرى استغلاله كمصدر للمياه، ويخرج منه محبس موصل للمواسير الرئيسية، خارج منه طلمبه لسحب المياه لتوزيعها على شبكة الري، إضافة إلى وجود فلتر ومواسير وخطوط فرعية لتوصيل المياه للنباتات.

ومن جانبه قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن التعليم الفني بالمحافظة يشهد طفرة غير مسبوقة، ويجرى من خلاله إعداد الطلاب لسوق العمل بالفعل، حيث جرى إنشاء مصنع لإنتاج لمبات الليد بالمدرسة الصناعية في مدينة أبوزنيمة، وكذلك مخبز بالمدرسة الفندقية بمدينة طور سيناء.