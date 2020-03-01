علي الحجار يطرب جمهور قنا بساحة معبد دندرة

أطرب الفنان علي الحجار جمهور حفل ختام فعاليات اليوم الثاني من الدورة الأولى لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمعبد دندرة بمحافظة قنا، والذى يقام بالتعاون بين كل من وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، متمثلان فى كل من دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب جامعة جنوب الوادى، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي.

وقدم علي الحجار وصلة طربية، للحضور الضخم من شباب وأهالي محافظة قنا، حيث غنا "متمنعوش الصادقين"، و"تجيش نعيش"، و"الزين والزينة"، و"الليل وأخره"، و"عارفه"، و"سيرة الهلالي"، و"مسألة مبدأ"، و"زي الهوى"، و"الرحايا"، و"عاريسنا واصل"، و"في هويد الليل"، و"عنوان بيتنا زي ما كان"، و"بوابة الحلواني"، واستضاف على المسرح الفنان الحج الضوي ليحيه.

يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا، تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر، ويتضمن 10 حفلات على مدى 6 أيام، يشارك فيها نجوم الغناء والموسيقى فى مصر وهم فريق بلاك تيما، مدحت صالح وفرقته، فريق وسط البلد، على الحجار وفرقته، مي فاروق، فرقة الأقصر للفنون الشعبية، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، دينا الوديدى وفرقتها، هشام عباس وفرقته وفريق مسار إجبارى ويحتضنها معبد دندرة، وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، حيث تقام بمعبد دندرة في السادسة مساء يومي، الجمعة والسبت 28 و29 فبراير ، وفى قصر ثقافة قنا فى الخامسة مساء يومي الأحد والإثنين 1 و2 مارس، وفي جامعة جنوب الوادي فى الخامسة مساء يومى والثلاثاء والأربعاء 3 و4 مارس، كما يتضمن المهرجان عددا من الأنشطة الثقافية إلى جانب العروض الفنية ومنها عدد من الندوات وإقامة معرض للكتاب بنادى فتيات قنا من 28 وحتى 7 مارس.